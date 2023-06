A Ordem dos Médicos (OM) não aceita um conjuntos de alterações aos seus estatutos, propostas pelo Governo, e que, diz a OM, “são altamente prejudiciais para os doentes”. As alterações, que incidem sobre a formação médica ou sobre as vagas da formação especializada nos hospitais, “podem colocar a população em risco”, avisa Manuel Teixeira Veríssimo, presidente da Secção Regional do Centro da OM, em declarações ao Observador. Já o ex-bastonário Miguel Guimarães acusa o governo de querer “controlar a Ordem dos Médicos”.

A proposta dos novos estatutos da OM foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, juntamente com os estatutos de outras 11 Ordens profissionais, depois de um período de negociação entre o Executivo e aqueles organismos representativos de várias profissões. O Governo diz que as alterações pretendem “eliminar restrições de acesso às profissões e melhorar as condições de concorrência”. No entanto, a OM (que ainda não conhece a versão final dos estatutos que foi aprovada) considera que cinco das alterações propostas são “linhas vermelhas” e garante que “não vai abdicar de as reverter”, garante Manuel Teixeira Veríssimo.

Numa comunicação enviada a todos os médicos, a que o Observador teve acesso, a OM explica, através de um cartaz, quais as cinco alterações que não aceita, por considerar que as mesmas “alteram substancialmente as competências da OM”. Um dos pontos a que a Ordem se opõe pressupõe, na leitura dos médicos, que o Governo passará a ter a iniciativa de propor os programas de formação médica; outro, alega a Ordem, atribui ao Governo o poder de definir e rever os critérios de idoneidade formativa, bem como a respetiva capacidade formativa (ou seja, o número de vagas para formação dos médicos internos).

