Os chefes de equipa das urgências de obstetrícia do Hospital de Santa Maria (Lisboa) demitiram-se esta sexta-feira, noticia a SIC Notícias.

Segundo aquela estação de televisão, em causa estão mais de dez profissionais, que apresentaram na manhã desta sexta-feira a carta de demissão.

A notícia surge poucos dias depois de o diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Diogo Ayres de Campos, ter sido exonerado por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o S. Francisco Xavier.

Agora, segundo a SIC Notícias, os chefes de equipa das urgências de obstetrícia do Hospital Santa Maria dizem que recusam fazer horas extraordinárias e alegam também ter sido ameaçados pela administração hospitalar.