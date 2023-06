O Estádio José Alvalade vai receber a final da Liga dos Campeões feminina de 2025. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela UEFA, que também revelou que Atenas, na Grécia, e Wrocław, na Polónia, serão as cidades anfitriãs das próximas duas finais da Liga Conferência.

De recordar que esta será a segunda vez que Portugal (e Lisboa) irá receber a final da Liga dos Campeões feminina: em 2014, há quase uma década, o Estádio do Restelo albergou a final em que o Wolfsburgo venceu o Tyresö para se sagrar campeão europeu pela segunda ocasião. A final da temporada que agora terminou decorreu no Phillips Stadium, em Eindhoven e com vitória do Barcelona perante o Wolfsburgo, e a final de 2024 está desde já agendada para o San Mamés, em Bilbao.

???? The @UWCL final goes to…????????????????????????! ???????? The Estádio José Alvalade (home to Sporting Clube de Portugal) in Lisbon was appointed to host the #UWCL Final in 2025. Details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 28, 2023

A candidatura portuguesa tinha sido anunciada no início do passado mês de abril, pelo primeiro-ministro António Costa e por indicação da Federação Portuguesa de Futebol, no 47.º Congresso da UEFA que decorreu em Lisboa. Na sequência do anúncio oficial desta quarta-feira, o presidente da Federação congratulou-se com o sucesso da proposta nacional.

“A decisão de se realizar no Estádio José Alvalade a final da Champions feminina representa o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol já demonstrada anteriormente num conjunto de eventos entregues pela UEFA. Recordo a final da Liga dos Campeões em 2014, 2020 e 2021, da final da Champions feminina também em 2014 no Estádio do Restelo”, indicou Fernando Gomes em declarações ao canais oficiais do organismo.

“O facto de se tratar da final da competição feminina premeia também o esforço e o investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento do futebol feminino. É um sinal muito bem-vindo que complementa toda a promoção que temos vindo a fazer no futebol destinado a mulheres, raparigas e meninas que queremos que sejam cada vez em maior número a praticar este desporto”, concluiu.