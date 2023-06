Todos os cidadãos sul-coreanos acordaram mais novos um ou até dois anos de idade esta quarta-feira, após o abandono do sistema peculiar de contagem do país. O estatuto que será posto de parte estabelecia que um bebé tem logo um ano de idade à nascença pelos 9 meses (arredondados para 12) passados na barriga da mãe e que o seu “aniversário” não coincide com a data de nascimento, mas sim com o dia do Ano Novo (1 de janeiro).

Esta prática será agora substituída pela contagem normal do aniversário de uma pessoa com base no dia em que nasceu. O antigo sistema significava que um bebé nascido em dezembro, passaria a ter logo dois anos de idade assim que o relógio chegasse à meia-noite no dia 1 de janeiro.

A norma foi aprovada na Assembleia Nacional da Coreia do Sul em dezembro do ano passado, tendo entrado em vigor esta quarta-feira.

A alteração cumpre uma promessa do Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que em 2022 concordava com uma sondagem feita pela Hankook Research. A investigação revelava que 71% dos inquiridos era a favor do fim da “idade coreana” e da adoção do sistema internacional.

“A implementação do método internacional de contagem da idade foi uma das bandeiras do Presidente para aliviar a confusão, o conflito social e administrativo associado”, afirmou Lee Wan-kyu, ministro da Legislação Governamental coreano, citado pelo Guardian.

As origens do método antigo de contagem das idades na Coreia do Sul possui algumas teorias de base. Uma contempla logo um ano de idade à nascença devido aos nove meses que o bebé permanece na barriga da mãe. Outra refere que a cultura asiática não possui a tradição do uso do número zero.

A transição não deverá ser complexa, visto que o sistema internacional de contagem é utilizado para definições legais e fins administrativos desde 1962 no país asiático. É ainda implementado para fins oficiais, como a votações internas, reformas, pensões e os documentos de identificação emitidos pelo governo.

O ministro sul-coreano apelidou a medida como “uma sensação boa”. “Para pessoas como eu, que ia fazer 60 anos no próximo ano, faz-me sentir que ainda sou jovem“.

Além destes dois mecanismos (o local e o internacional), a Coreia do Sul possui ainda um terceiro sistema. O país dispõe de “Yeon Na-ee”, que significa “idade anual” ou idade de calendário. De acordo com a revista Lifestyle Asia, os bebés têm zero anos à nascença, mas ganham um ano no dia 1 de janeiro.

A idade de um sul-coreano pode assim diferir em cerca de dois anos conforme o mecanismo utilizado. Por exemplo, o cantor Psy tem 45 anos quando a sua idade é determinada pela norma internacional, porque nasceu a 31 de dezembro de 1977. Mas tem 46 anos segundo o sistema de idade anual e 47 anos segundo a idade coreana.