Os CTT compraram mais de 61 mil ações próprias, no âmbito do seu programa de recompra, passando a deter 1% do seu capital, foi esta quinta-feira comunicado ao mercado.

“Os CTT informam […] que no período entre 26 e 29 de junho de 2023, o banco BPI procedeu a aquisições de ações representativas do capital social dos CTT, ao abrigo do programa de recompra e enquanto intermediário financeiro encarregue da execução do mesmo”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na segunda-feira, os CTT compraram 17.000 ações, a que se somaram mais 13.000 na terça-feira, 16.502 na quarta-feira e 15.072 esta quinta-feira, perfazendo um total de 61.574 títulos.

Após estas operações, a sociedade passou a deter 1.439.706 ações, representativas de 1% do total.

Na sessão desta quinta-feira da bolsa, as ações dos CTT subiram 0,43% para 3,49 euros.