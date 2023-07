A localização do novo aeroporto de Lisboa ainda está a ser estudada pela comissão técnica independente designada pelo Governo — depois de negociações com o PSD — mas continuam a surgir governantes a interferir nesse processo e em total desacordo. Se o ministro das Infraestruturas, João Galamba, veio provocar grande polémica ao dizer que Santarém “é longe”, agora o seu colega do Governo, João Paulo Catarino, vem defender essa mesma localização apontando-a como “a que mais interessa ao país”.

Na inauguração da Feira Mostra de Mação, o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino (integrado no Ministério do Ambiente), foi claro depois de ouvir as queixas do presidente da Câmara local a João Galamba e disse que “em Santarém, ou nesta região, o aeroporto fará muito mais sentido. É importante que o PSD também se envolva, também nos ajude a defender essa localização que para mim também é a que mais interessa ao país”, acrescentou, citado pelo jornal O Mirante.

Catarino é um antigo autarca do interior, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova (distrito de Castelo Branco) entre 2005 e 2016, e falava na presença dos deputados social-democratas eleitos pelo distrito de Santarém, Isaura Morais, Inês Barroso e João Moura, conta o mesmo jornal.

Esta noite, no seu espaço de comentário na SIC, Luís Marques Mendes falou no assunto e disse tratar-se de “mais outro membro do Governo que devia estar calado e veio pronunciar-se”, desafiando o primeiro-ministro a “põr ordem na casa” sobre este assunto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Recorde-se que, ainda no final do mês passado, a localização do novo aeroporto de Lisboa criou polémica precisamente por causa de Santarém e as declarações do ministro das Infraestruturas. João Galamba veio reafirmar o que tinha dito na comissão parlamentar de Economia, dias depois perante os deputados: “O relatório não vai dizer que Santarém é perto de Lisboa. Isso é um facto”. Mas não significa que o aeroporto não pode ser em Santarém”.

João Galamba garantiu que nada está fechado até haver conclusões do estudo e jurou não ter tentado condicionar esse trabalho: “Isto não significa que o aeroporto não pode ser em Santarém”. Mas num tom de afronta também atirou: “A escolha do novo aeroporto é uma decisão política e não da comissão técnica e independente. Ela não se substitui aos políticos.”

Quando o ministro disse que Santarém era “longe”, a presidente da comissão técnica independente, Maria do Rosário Partidário, atirou que isso “era na perspetiva dele. A Resolução do Conselho de Ministros manda a comissão técnica independente avaliar todas aquelas opções.” Além disso, os deputados do PS eleitos por Santarém escreveram uma carta pública a criticarem o ministro.

A comissão técnica esta a estudar várias hipóteses para a localização da nova estrutura aeroportuária que servirá Lisboa: Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém; Beja; Alverca.