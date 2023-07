Atingir a neutralidade carbónica é um imperativo para proteger o clima e, nesse sentido, a Ford deu mais um passo em frente no “Road to Better”, o plano de sustentabilidade da marca da oval azul. Comprometida a alcançar a neutralidade de carbono em toda a pegada europeia das suas instalações, logística e fornecedores directos até 2035, a Ford vai expandir a cobertura de painéis solares no seu armazém de peças sobressalentes em Merkenich, Colónia, na Alemanha. O investimento ficará concluído em meados de 2024 e fornecerá 3,76 MWp (megawatts-pico), o equivalente ao consumo anual de electricidade de cerca de 1100 casas.

A comparação pode parecer grandiosa, mas a realidade é que essa capacidade fotovoltaica assegura apenas 6% da electricidade necessária para a operação das instalações da marca em Merkenich, incluindo o seu Centro de Desenvolvimento, segundo a própria Ford. Daí que o construtor esteja igualmente apostado em extrair o máximo proveito do vento, estando já identificadas duas áreas em Merkenich que potencialmente cumprem os requisitos para a instalação de parques eólicos, capazes não só de fornecer energia às instalações da Ford, mas também às casas que se encontram nessa envolvente.

Desde 2008 que a marca norte-americana compra apenas electricidade “verde” (obtida exclusivamente a partir de fontes renováveis) à RheinEnergie para alimentar a sua actividade em Colónia, pelo que foi este o parceiro escolhido pela Ford para traçar um plano de acção mais assertivo na protecção do ambiente. Foi agora assinado um memorando de entendimento com o fornecedor alemão de energia, o qual não passa apenas pela maximização do rendimento do sistema fotovoltaico instalado nos edifícios da marca na Alemanha. O documento assinado por ambas as partes estabelece “um compromisso conjunto para a expansão das capacidades de produção local de electricidade renovável, bem como medidas para aumentar a eficiência dos processos de produção e da iluminação nas instalações da Ford em Colónia”.

No início deste ano, a fábrica da Ford em Valência foi equipada com um sistema de energia solar que também será alvo de ampliação, com o objectivo de atingir em 2024 uma capacidade de 10 MWp. Mais recentemente, a marca inaugurou na Alemanha o seu centro de produção de veículos eléctricos, a primeira unidade fabril da Ford em solo europeu a aguardar a certificação de neutra em carbono.