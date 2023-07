A Bielorrússia entregou ao Brasil uma nota de intenções de adesão ao grupo BRICS, na sequência de uma reunião entre diplomatas dos dois países na quinta-feira em Brasília.

Realizou-se a reunião entre embaixador da Bielorrússia Sergey Lukashevich e a secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty embaixadora Maria de Moraes. Confirmada a disposição da Bielorrússia de se tornar membro pleno do BRICS“, lê-se numa nota divulgada pela embaixada de Bielorrússia no Brasil, na rede social Twitter.

Mais aprofundado, numa nota no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, divulgada esta sexta-feira, indica-se que os diplomatas “discutiram o reforço da cooperação entre a Bielorrússia e o Brasil no âmbito da diplomacia multilateral e sublinharam a disponibilidade para aumentar a interação política e económico-comercial entre os países”.

“As partes discutiram a importância do fornecimento de fertilizantes à base de potássio para o mercado brasileiro, as perspetivas de participação da Bielorrússia nos programas estatais brasileiros para agricultores privados e agricultores familiares”, acrescentou.

No início deste ano, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Sergey Aleynik, disse que o seu país estava interessado em juntar-se ao grupo BRICS, constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, referindo que espera juntar-se à parceria até ao final 2023.

Cerca de 15 países, incluindo Argentina, Bielorrússia, Arábia Saudita, Egito e Turquia, manifestaram interesse em aderir ao grupo BRICS, criado em 2006 pelo Brasil, Rússia, Índia e China e alargado em 2010 com a entrada da África do Sul.