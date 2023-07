O primeiro-ministro veio a público negar que desvaloriza o tema da corrupção, numa altura em que está a ser criticado por não falar do caso que deu origem à mais recente demissão no seu Governo, a do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira. Num artigo de opinião publicado no Observador, António Costa queixa-se de ter existido, na última semana, a “construção de uma mentira a partir da deturpação de uma resposta a uma pergunta… que não foi feita”. Costa referia-se ao dia do Conselho de Ministros informal, quando foi questionado sobre a situação e evitou dizer mais do que o “deixemos a Justiça funcionar”.

No texto que escreveu este sábado, Costa pergunta em título: “Desvalorizo a corrupção?” E dá a resposta logo na primeira linha: “Não! Não desvalorizo a corrupção”. E sustenta esta sua garantia na “ação” que tem tido ao longo da sua “vida política”. Dá como exemplo disso “a profunda reforma legislativa” que diz ter produzido como ministro da Justiça,” as medidas de transparência” que assegura ter introduzido “na gestão municipal e o atual reforço sem precedentes dos meios de combate à corrupção por parte da Polícia Judiciária”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.