Provocou a confusão nos arredores da cidade de Berlim, na Alemanha, durante mais de um dia. Um “animal perigoso” andava à solta e as autoridades alertavam a população para que ficasse em casa. Esta sexta-feira, a normalidade voltou à cidade depois de se concluir que o animal que se suspeitava ser uma leoa pode ser, afinal, um javali, não representando por isso perigo para a comunidade.

De acordo com o Deutsche Welle, os especialistas que primeiro julgaram tratar-se de uma leoa analisaram de novo o vídeo que deu origem às buscas e concluíram que é provável que seja um javali.

“Tudo indica que não é uma leoa”, afirmou Michael Grubert, o autarca da cidade de Kleinmachnow, onde o animal foi avistado, acrescentando que era considerado “com relativa certeza” um javali.

???????? Lions, tigers…and wild boars?

After a nearly two-day hunt, German police on Friday called off a search for a wild animal initially believed to be a lioness roaming the outskirts of #Berlin after determining it was more likely a wild boar ⤵️ pic.twitter.com/kmgpEzSnEb

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 21, 2023