A entrega de prémios Emmy, que distinguem o que de melhor se faz na indústria televisiva dos Estados Unidos, vai ser adiada quatro meses devido à greve de argumentistas e atores, anunciou esta quinta-feira a Television Academy.

A cerimónia, que deveria acontecer a 18 de setembro, só vai realizar-se a 15 de janeiro de 2024 — é a primeira vez em 20 anos em que esta entrega de prémios é adiada. No mês passado, a Variety já tinha avançado que a academia responsável pela entrega de prémios estava a notificar os envolvidos sobre a hipótese de um adiamento dos Emmy.

Até hoje, a entrega de prémios só tinha sido adiada uma vez: em setembro de 2001, devido aos ataques do 11 de setembro. Mesmo assim, o evento só foi adiado dois meses. Mesmo a pandemia de Covid-19, que adiou ou cancelou muitas entregas de prémios, não afetou os Emmy, que foram feitos em modo virtual.

O comunicado que anuncia a nova data de transmissão não menciona diretamente a greve, mas o The Verge nota que a decisão de adiamento poderá estar ligada a uma das regras da greve. Os atores e argumentistas que integrem um sindicato não podem receber prémios durante o período de greve ou participar em eventos que impliquem promover algum trabalho.

Esta greve, que atingiu na quarta-feira a marca de 100 dias de duração, marca também a primeira vez desde 1960 em que atores e argumentistas protestam em conjunto. A Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Arts (SAG), o sindicato que representa mais de 160 mil atores de televisão e cinema, e a Writers Guild of America (WGA), que tem 11 mil membros, estão em greve juntos.

As nomeações para os Emmy foram anunciadas em julho. Séries como “Succession” ou “The Last of Us”, ambas da HBO, lideram as nomeações, competindo com “The Crown”, da Netflix, ou “The White Lotus”, também da HBO, ou “Ted Lasso”, uma produção da Apple TV.