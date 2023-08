A mãe do chef Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, já visitou o filho na prisão de Koh Samui, onde se encontra detido, acusado de homicídio premeditado do cirurgião colombiano Edwin Arrieta, noticiou o jornal El Mundo.

A visita aconteceu esta quinta-feira, durou cerca de 90 minutos e contou também com a presença de representantes da Embaixada de Espanha na Tailândia. Silvia Bronchalo não fez qualquer declaração antes ou depois da visita.

Daniel Sancho, de 29 anos, já está detido há 10 dias, mas só agora pode receber a visita da família, depois do período de isolamento para evitar a propagação de Covid-19, que ainda vigora no sistema prisional da Tailândia.

Até ao momento, só tinha tido contacto com os seus advogados e com a equipa que está a investigar o homicídio do cirurgião de 44 anos, que o voltou a interrogar esta quarta-feira.

O pai de Daniel Sancho, o ator espanhol Rodolfo Sancho, não irá viajar até à Tailândia e encontra-se na ilha de Fuerteventura, onde vive com a noiva Xenia Tostado e a filha do casal, com oito anos, que pretendem manter afastada de toda a situação.