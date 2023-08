No próximo fim-de-semana (dias 26 e 27 de agosto), centenas de voluntários de todo o mundo vão participar na maior caça ao Nessie (o nome por que é conhecido o mítico monstro do Loch Ness) dos últimos 50 anos, organizada pelo recém-renovado Centro Loch Ness, conta o The Guardian.

Entre os monstros fantásticos que têm atraído milhares de exploradores e entusiastas ao longo das décadas, o mito do “Loch Ness” é, talvez, dos mais reconhecíveis. Provavelmente já ouviu o nome em algum lugar. A história escocesa de um monstro que habita num lago há muito que se tornou parte da cultura do país e, desde os anos 70, o local tem sido palco de várias expedições científicas.

Na plataforma da empresa responsável por esta nova iniciativa, lê-se:

