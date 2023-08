O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, destacou esta sexta-feira a solidariedade de Cuba durante o período da Covid-19, referindo que o apoio daquele país contribuiu para que o Sistema de Saúde moçambicano não colapsasse.

O nosso sistema de saúde não colapsou em parte por causa da vossa compreensão, solidariedade e apoio ao enviar-nos médicos, especialistas e técnicos”, disse o chefe de Estado de Moçambique.

Filipe Nyusi falava em Maputo durante um encontro com o seu homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, que chegou esta sexta-feira a Moçambique para uma visita de dois dias.

O Presidente moçambicano agradeceu o apoio prestado por Cuba durante o “momento difícil e delicado” da pandemia, manifestando interesse em incrementar a formação de profissionais de saúde e técnicos especialistas, além da cooperação em outras áreas.

A especialização em Cuba é uma referência mundial em termos de formação de saúde de alta qualidade, com valores de empenho e trabalho maiores”, referiu Filipe Nyusi.

Miguel Díaz-Canel, Presidente cubano, destacou a estabilidade dos vínculos entre os dois países na área da saúde, referindo que no sábado celebram-se 46 anos desde a chegada da primeira brigada médica cubana ao país.

O ato “significa muito para os mais de 350 profissionais que atualmente trabalham em Moçambique e a utilidade do seu trabalho”, frisou Miguel Díaz-Canel.

A visita do Presidente de Cuba acontece no âmbito de uma deslocação a África para participar na cimeira do bloco de economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que se realizou em Joanesburgo entre 22 e 24 deste mês.

Miguel Díaz-Canel visitou também Angola e prevê-se que passe também por Namíbia.