Depois da corrida aos bilhetes veio a corrida aos quartos de hotel. A um ano dos concertos, os fãs de Taylor Swift já esgotaram os alojamentos da cadeia de hotéis económicos Travelodge no Reino Unido para os dias que antecedem a “The Eras Tour” em 2024.

A artista norte-americana vai fazer duas paragens no Reino Unido. A primeira está marcada para os dias 7 a 23 de junho, onde os fãs vão poder contar com 10 concertos, e a segunda de 15 a 17 de agosto, com três concertos. Segundo avança o The Guardian, alguns dos hotéis da Travelodge perto do Estádio de Wembley, em Londres, estão esgotados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Temos visto uma procura muito forte de todos os cantos do Reino Unido para os nossos hotéis que estão perto dos locais onde Taylor Swift vai atuar no próximo ano”, afirmou a Travelodge na quinta-feira. A cadeia de hotéis avançou ainda que os concertos de Beyoncé e Harry Styles deste ano ajudaram a alcançar “resultados [financeiros] recordes” nos seis meses até ao final de junho.

“Locais como Edimburgo, Liverpool e Cardiff estão literalmente esgotados. Os nossos hotéis em Londres, perto de Wembley, estão literalmente esgotados. Como os bilhetes para a digressão Eras são como ouro em pó, os fãs de Taylor Swift estão certamente dispostos a viajar quilómetros por todo o Reino Unido para assistir ao que se espera ser o concerto de maior bilheteira da história”, acrescentou.

Prevê-se que os concertos de Swift no Reino Unido deem um impulso ao turismo do país, depois de três anos difíceis para o setor. “A procura sem precedentes de bilhetes para a digressão de Taylor Swift no Reino Unido irá certamente traduzir-se num aumento da procura de hotéis, bem como em mais visitas a pubs, bares e restaurantes nas cidades quando a digressão chegar”, afirmou Kate Nicholls, diretora executiva da organização UK Hospitality, acrescentando: “Os níveis de interesse na digressão de Taylor Swift demonstram a importância do nosso cenário musical e da vida noturna para o turismo e a indústria hoteleira do Reino Unido.”

Estima-se que a “The Eras Tour” já terá arrecadado um valor histórico de mais de mil milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros). A etapa norte-americana terminou com seis concertos em Los Angeles. A 24 de agosto, esta quinta-feira, dá o pontapé de saída à digressão internacional, que começa na Cidade do México e se estende, em 2024, à Ásia, Austrália e Europa, incluindo Portugal, com dois concertos esgotados no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio.