“Partilhem, partilhem, partilhem! Acabo de saber: o gabinete do xerife de Rapides emitiu uma ordem. Se os agentes tiverem contacto com ‘os infectados’, atirar a matar. Senhor, tem misericórdia de nós. #Covid9teen #weneedyoubradpitt.”

A publicação que Waylon Bailey colocou no seu Facebook em 20 de março de 2020, quando se encontrava confinado na sua casa em Rapides, no estado americano do Luisiana, devido à eclosão da pandemia de Covid-19, era uma piada. A mensagem vinha na sequência de uma troca de comentários jocosos sobre a pandemia entre Bailey e um amigo e incluía uma referência a Brad Pitt, um dos protagonistas do filme de 2013 World War Z, no qual o ator tem efetivamente de atirar a matar contra os infetados por uma pandemia de zombies.

Algumas horas depois, porém, a polícia bateu-lhe à porta para o prender. Sobre ele pendia a suspeita do crime de terrorismo: os responsáveis da polícia local acreditavam que aquela podia ser uma ameaça real contra os agentes da polícia, apesar de as autoridades não terem recebido qualquer informação relativa a eventuais efeitos negativos da publicação de Bailey.

