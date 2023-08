Em atualização

Após alguma resistência por parte do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez aceitou o convite (que chegou através de Whatsapp) para se encontrar com o líder do Partido Popular (PP). Não se esperava que saísse nada de concreto desta reunião, ainda que Alberto Núñez Feijóo mantivesse a esperança de que o PSOE facilite a composição de um governo liderado pelos populares. Mas o socialista recusou apoiar a investidura, mesmo que ela supusesse apenas um governo de dois anos.

Após cerca de uma hora de reunião, que começou às 10h (menos uma hora em Lisboa), de acordo com a imprensa espanhola Alberto Núñez Feijóo propôs ao socialista que facilite a sua investidura marcada para 26 e 27 de setembro. Em troca, o líder do PP compromete-se a chefiar um governo com a duração de 24 meses — e depois deste período realizar-se-iam novas eleições.

Para mais, Alberto Núñez Feijóo disse ao socialista que o governo entre PP e PSOE se basearia em seis pactos de Estado, com o objetivo de reformar Espanha. Em concreto, o líder popular quer a formação de um governo de 15 ministérios que negue “os pedidos do referendo de independência e de amnistia expressada pelos partidos independentistas”.

Em conferência de imprensa, o líder do PP reconheceu que o “resultado da reunião era evidente”: “Lamentavelmente, o PSOE não tem interesse numa investidura entre partidos constitucionalistas”, afirmou Alberto Núñez Feijóo, que indicou que começou os contactos com todas as forças partidárias por três motivos: “É uma questão democrática; não me recuso encontrar com partidos nacionais; e a minha opção de governo é defender a igualdade de todos os espanhóis”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar das dificuldades, Alberto Núñez Feijóo garantiu que não vai “renunciar” à ideia de que os “principais partidos nacionais dos espanhóis possam dar a mão para trabalhar para os interesses gerais do país”.

Sobre a conversa Pedro Sánchez, o líder do Partido Popular sinalizou que partilhou com o socialista a sua “análise” das eleições gerais de 23 de julho. Para Alberto Núñez Feijóo, o PP tem de desempenhar um papel “fundamental” na formação de um novo governo já que foi o partido mais votado e interpreta que os espanhóis querem um “governo estável”.

“O PP ganhou as eleições e o PSOE é a segunda força. Entendo que o partido que ganhou as eleições, como sempre, é um fator indispensável para a governabilidade de Espanha”, sustentou Alberto Núñez Feijóo. “Não deveria ser uma opção o facto de o PP e PSOE não comunicarem entre si, salvo se se quiser dar um carácter decisivo ao independentista.”

Em relação aos partidos independentistas, que Alberto Núñez Feijóo reforçou que obtiveram cerca de 6% dos votos, o líder do Partido Popular lamentou que aquela percentagem possa “condicionar a governabilidade da 94% da população e decidir as políticas de Estado”.

Em consequência, Alberto Núñez Feijoo assinalou que há apenas “duas alternativas”: ou um governo entre as “forças constitucionalistas”, ou Espanha pode ficar à mercê de um “independentismo que pede a rutura da nação, que pede uma amnistia e que pede um referendo de independência”. “Temos uma obrigação histórica: proteger o Estado destas exigências”, sublinhou.

À porta fechada, no Congresso dos Deputados, Pedro Sánchez tentou igualmente chegar a acordo com o líder do PP relativamente à renovação do Conselho Geral do Poder Judicial, cuja liderança está numa situação indefinida desde o final de 2019. O secretário-geral do PSOE pediu a Alberto Núñez Feijóo que, independentemente de quem governar, os dois maiores partidos devem chegar a acordo para uma renovação do órgão judicial até 31 de dezembro de 2023.

Nos atuais cálculos para formar governo, o PP conta com os apoios do Vox, do UPN e da Coalición Canária para governar. Todas estas forças juntas conseguem 172 deputados, o insuficiente para a maioria (176). Por sua vez, o PSOE tem o apoio do Sumar e deverá conseguir reunir o respaldo dos independentistas Eh Bildu, ERC, PNV e BNG. Ainda assim, é insuficiente para formar maioria e Pedro Sánchez terá de negociar com o Junts per Catalunya, partido de Carles Puigdemont, que, em troca, pede uma amnistia relativamente à realização de um referendo ilegal em 2017 para a independência da Catalunha e ainda o início das negociações para um possível referendo para a região catalã se tornar independente.