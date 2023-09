“Tenham filhos, em vez de animais de estimação”: este foi um dos pedidos de Papa Francisco, durante a sua visita a Portugal, a propósito da Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ). Os altos custos de vida e as dificuldades no acesso a creches estão entre as razões para as famílias preferirem ter um cão, um gato ou qualquer outro animal, ao invés de uma criança. E não é só no país que tal acontece.

Taiwan, nação localizada no leste da Ásia, que, até 1949, fez parte da China, está entre as piores do mundo no que diz respeito ao número de nascimentos por ano. Segundo dados divulgados pelo National Development Council (NDC), em 2022, a natalidade foi de 0,87. Mas já há quem tenha ideias de como resolver o problema.

Terry Gou, fundador da Foxconn, empresa fabricante de produtos tecnológicos e uma das maiores fornecedoras da Apple, anunciou, na semana passada, a candidatura independente às eleições presidenciais de 2024, que acontecem a 13 de janeiro. E com ela vieram diversas medidas, uma das quais promete aumentar a taxa de natalidade do país.

Enquanto que o número de filhos está a baixar, e a população a envelhecer, pondo em causa a economia e defesa nacional de Taiwan, o de animais não pára de aumentar. “Se não há natalidade no futuro, quem vai cuidar dos nossos amigos peludos?”, pensou o candidato, após visitar um abrigo de animais. E foi “ao juntar os dois problemas”, que chegou à solução.

“Tenham um filho e eu deixo-vos cuidar de mais um animal”, disse, aqui citado pelo The Guardian. “Um gato ou um cão. Tenham dois bebés e eu deixo-vos adotar mais dois”, garantiu.

Esta proposta foi alvo de várias críticas por parte de políticos do governo e de organizações de bem-estar animal. “Não podem esperar que eu, uma só pessoa, proponha uma medida completa para cada um dos problemas. O meu objetivo é adicionar e multiplicar amor”, respondeu.

Terry Gou acrescentou ainda que, nas últimas eleições presidenciais, realizadas em janeiro de 2020, propôs subsídios do governo para pais com filhos até aos seis anos, para ajudar na sua educação, mas que a medida acabou por não ser implementada.

O bilionário tem até novembro para reunir 290 mil assinaturas, para se tornar assim no terceiro candidato da oposição, juntamente com Hou You-ih, do Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês, e Ko Wen-je, do Taiwan People’s Party (TPP). À frente nas sondagens, segue o atual vice-presidente, Lai Ching-te, com cerca de um terço dos eleitores do seu lado.