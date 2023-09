Intensifica-se a tensão política em Espanha em torno da possibilidade de o Governo amnistiar os líderes independentistas catalães em troca do seu apoio ao PSOE na formação de governo — e o Partido Popular está a recorrer a todas as ferramentas que tem ao seu dispor para bloquear a tentativa dos socialistas chegarem ao poder.

No início desta semana, o ex-primeiro-ministro espanhol José María Aznar, do Partido Popular, criticou duramente o PSOE de Pedro Sánchez por estar a negociar com o ex-líder catalão Carles Puigdemont uma amnistia aos independentistas acusados ou condenados pelas tentativas de independência da Catalunha ao longo dos últimos anos — mais notavelmente os envolvidos na declaração unilateral de independência que se seguiu ao referendo de 2017.

Num discurso no início da semana, citado pela imprensa espanhola, Aznar acusou os dirigentes do PSOE de quererem “acabar com a Constituição, porque a Constituição é vista como um obstáculo para materializar a sua ambição de poder”.

