O padre jesuíta português Nuno da Silva Gonçalves é o novo diretor da histórica revista católica La Civiltà Cattolica, anunciou esta quinta-feira a Companhia de Jesus.

Nuno da Silva Gonçalves, que foi até ao verão passado o reitor da Universidade Gregoriana — uma das mais reputadas universidades pontifícias —, passa agora a dirigir uma das mais emblemáticas publicações da Igreja Católica, substituindo no cargo o padre italiano Antonio Spadaro.

Segundo o Ponto SJ, portal dos jesuítas em Portugal, a revista — que tem pela primeira vez um português a dirigi-la — foi fundada em 1850 e “debruça-se sobre os temas da fé e da cultura, incluindo reflexões sobre ciência, religião, política, história, entre outros”.

A revista La Civiltà Cattolica é publicada quinzenalmente em italiano, mas também tem edições em inglês, espanhol, francês, chinês, coreano, japonês, russo, e, mais recentemente, lançou também uma edição em português, de dois em dois meses.

“Dada a proximidade com os Papas, a revista dos jesuítas em Itália é muitas vezes encarada como o ‘órgão oficioso’ do Vaticano, onde são publicados artigos que vão ao encontro das preocupações e prioridades da Santa Sé”, nota o portal dos jesuítas portugueses.

Este estatuto de “órgão oficioso” do Vaticano reforçou-se especialmente nos últimos anos, com a eleição do Papa Francisco, ele próprio um jesuíta — e, sob a liderança do padre Antonio Spadaro, a revista tem sido responsável por publicar alguns dos posicionamentos mais fortes de Francisco, em conversas com os jesuítas durante as viagens do Papa por todo o mundo.

Foi, aliás, isso mesmo que aconteceu recentemente com a publicação do que Francisco disse aos jesuítas portugueses na sua passagem por Lisboa — numa conversa em que afirmou que a doutrina da Igreja evolui e que “voltar atrás é inútil”.

“Fiéis à nossa identidade e à nossa história, queremos ser uma revista capaz de falar a todos”, disse o padre Nuno da Silva Gonçalves, em reação à nomeação, em declarações citadas pelo Ponto SJ.

“Num mundo dividido, ferido e necessitado de cura, paz e reconciliação, La Civiltà Cattolica propõe a todos uma mensagem de esperança, empenhando-se numa leitura cristã do mundo de hoje e com um olhar voltado para o futuro. Fazemo-lo, como sempre, em sintonia fiel e criativa com as posições do Romano Pontífice e da Santa Sé”, acrescentou.

Nuno da Silva Gonçalves, de 65 anos, foi também diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, superior dos jesuítas em Portugal.