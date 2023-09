Em atualização

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, terá sofrimento ferimentos ligeiros na sequência de um acidente no IP3, junto à saída de Tondela, no sentido Viseu-Coimbra. A notícia foi esta sexta-feira avançada pela CNN Portugal, que escreve que o bastonário tem um trauma torácico provocado pelo cinto de segurança. O trânsito encontra-se cortado nos dois sentidos.

Ao Observador, a Ordem dos Médicos confirma a existência de um acidente a envolver a viatura onde seguia Carlos Cortes, que se deslocava para participar numa iniciativa do organismo.

Do choque frontal entre dois carros resultaram quatro feridos, três ligeiros e um em estado grave, um homem de 70 anos que foi transportado para o hospital no helicóptero do INEM. O capitão da GNR Carlos Almeida indicou à SIC Notícias que o IP3 permanecerá cortado mais “uma a duas horas” para limpar a via e remover as viaturas acidentadas. As causas do acidente ainda estão a ser apuradas.

Em declarações à mesma estação televisiva, o presidente da Ordem dos Médicos do Centro, Manuel Teixeira, que seguia numa viatura uns quilómetros à frente do local do acidente, disse que Carlos Cortes foi transportado para o hospital para ser “avaliado”, mas que “não haverá lesões de maior”.