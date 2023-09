O ministro das Finanças já sinalizou a intenção de eliminar as cativações no próximo ano, o instrumento de controlo de despesa pública que ficou famoso com Mário Centeno e João Leão e que ainda teve aplicação na era Medina — em 2022 e 2023. Mas há outros instrumentos “não convencionais” para controlar a despesa que estão a ter efeitos mais nocivos sobre a gestão pública e na qualidade dos serviços prestados pelo setor público”, alerta a UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) do Parlamento.

