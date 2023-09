Apesar de a Media Capital ter aumentado a oferta pela Cofina, o conselho de administração da empresa recomendou esta sexta-feira que a venda seja feita ao MBO (management buy out), que conta com antigos e recentes quadros da Cofina e ainda Cristiano Ronaldo.

De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Negócios, a administração do grupo que detém a CMTV, o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios, a Sábado e o Record considera que a proposta do MBO é mais favorável do que aquela que foi feita pela Media Capital, proprietária da TVI. “Pese embora a BAFO [Best and Final Offer] da Media Capital tenha méritos, a BAFO do MBO é mais vantajosa para a Cofina SGPS, pelo que esta última deverá ser selecionada e aceite”, referiu a administração à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM).

A oferta da Media Capital ficou por pouco mais de 54 milhões de euros — podendo ir até aos 56 milhões –, enquanto o MBO decidiu avaliar a empresa em mais de 56 milhões. O próximo passo ainda não tem data marcada, mas será a votação dos acionistas em assembleia geral extraordinária.