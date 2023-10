Em atualização

O Prémio Nobel da Química 2023 foi atribuído a três investigadores de instituições norte-americanas — Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimo — pela a descoberta e síntese de ‘pontos quânticos’, anunciou esta quarta-feira a Academia Real das Ciências Sueca, em Estocolmo.

“Muito surpreendido, ensonado, chocado e muito honrado”, disse Moungi G. Bawendi durante a cerimónia de anúncio do prémio, acabado de acordar — manhã na Suécia, mas meio da noite nos Estados Unidos.

Por sorte, a diferença horária é tal que dificilmente os investigadores terão sido avisados do prémio antes de receberem a chamada da Academia Real das Ciências Sueca. Certo é que os media suecos já tinham anunciado os laureados horas antes da cerimónia que decorreu às 10h45 (hora de Lisboa). As fugas de informação não são comuns no que diz respeito aos prémios Nobel ligados à Ciência e Hans Ellegren, secretário-geral, Academia Real das Ciências Sueca, disse “lamentar profundamente o que aconteceu”.

Por razões que ainda não são conhecidas, o comunicado de imprensa com o nome dos laureados foi libertado esta manhã antes da cerimónia, o que não deveria ter acontecido. “O importante é que não afetou a atribuição dos prémios de maneira nenhuma. A nomeação dos prémios Nobel é um processo muito longo que decorre durante muito tempo e a decisão não fica fechada até que a Academia se reúna — e a Academia reuniu esta manhã”, disse Hans Ellegren, perante a pergunta colocada por um dos jornalistas na sala.

Os pontos quânticos (ou “quantum dots”, em inglês) são partículas extremamente pequenas, com poucos nanómetros de diâmetro (1 nanómetro são 0,000001 milímetros) — ainda assim muito maiores do que os eletrões referidos no Prémio Nobel da Física 2023, anunciado esta terça-feira. A pequena dimensão destes pontos quânticos de materiais semicondutores faz com que as propriedades óticas e elétricas sejam distintas daquelas que apresentam os materiais condutores que conseguimos ver a olho nu ou ao microscópico. A Física Quântica obedece a leis físicas diferentes daquelas em que funcionam os processos naturais que mais facilmente reconhecemos.

O prémio tem um valor monetário de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 950 mil euros) e será distribuído em partes iguais pelos três investigadores.

Uma das apostas para o Nobel da Química deste ano eram as vacinas de mRNA, como as que a Pfizer/BioNTech e Moderna criaram contra a Covid-19, mas esse tema já foi distinguido com o Nobel da Medicina na segunda-feira. Outras das previsões apontam para a edição genética, novas técnicas de de sequenciação do ADN e terapia que tenham determinados genes como alvos.

Entre 1901 e 2023 foram atribuídos 114 prémios Nobel da Química — mas houve oito anos sem prémios atribuídos, seis deles coincidentes com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Neste período, houve 192 laureados, dois deles laureados duas vezes. Entre os prémios atribuídos, 63 foram para uma única pessoa, 25 para duas pessoas e 27 para três pessoas (o número máximo de laureados em cada ano).

Dos três prémios de áreas científicas, o Nobel da Química é aquele que mais vezes atribuiu o prémio a uma única pessoa. Curiosamente, entre os laureados únicos estão duas mulheres: Marie Curie (1911) e Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964). O Nobel da Química foi atribuído a apenas oito mulheres, metade das quais nos últimos cinco anos.