Depois de fabricar os protótipos de desenvolvimento, que ajudaram a definir as especificações finais do modelo, a Tesla produziu 70 unidades do Semi, o camião formado por um tractor semi-reboque que é capaz de deslocar 40 toneladas de peso bruto. E fá-lo durante uma distância de 300 milhas (483 km) ou de 500 milhas (805 km) a puxar a carga máxima, com um preço de somente 150.000$ ou 180.000$ (cerca de 141.000€ ou 170.000€, consoante a versão). A estes argumentos – já testados por entidades independentes -, o camião eléctrico da Tesla soma um consumo de apenas 2 kWh/milha (cerca de 124 kWh/100 km), o que indicia que a versão com maior autonomia deverá possuir um acumulador com a capacidade de 1000 kWh.

Camiões eléctricos com grande capacidade de carga (40 toneladas ou ligeiramente mais, para acomodar o peso extra das baterias), com uma autonomia que lhes permite rivalizar com a alternativa a gasóleo e com uma capacidade de recarga que lhes permite armazenar a energia necessária para continuar viagem nas condições ideais, são algo que muitos fabricantes procuram, mas tudo indica que é a Tesla quem está na liderança. Depois de terminar o período de desenvolvimento do modelo, o construtor norte-americano entregou 70 unidades a clientes em condições extraordinárias, uma vez que lhes caberia continuar os testes em condições reais de utilização, recolher dados preciosos e ajudar a aperfeiçoar o camião a bateria. Entre esses clientes figura a PepsiCo, um verdadeiro monstro do mercado das bebidas e produtos alimentares no mercado norte-americano, em busca de um veículo pesado para assegurar a distribuição dos seus produtos, com custos inferiores, com uma associação de camionistas a ter confirmado a eficiência destes camiões a bateria.

Jay Leno a registar a dicas do responsável pelo design da Tesla e da engenharia do Semi 4 fotos

Já aqui publicámos artigos com as conclusões dos clientes, depois da utilização dos Semi, bem como as conclusões de entidades independentes relativas aos custos dos camiões eléctricos, informações estas destinadas a ajudar a decidir os transportadores se os camiões de Classe 8 já oferecem vantagens em termos operacionais. Mas desta vez a opinião sobre o novo Semi, que deverá passar à produção em série muito em breve, é-nos dada pelo reputado jornalista e apresentador de TV Jay Leno.

Jay Leno foi o primeiro elemento da imprensa a quem foi permitido conduzir o Semi, acompanhado pelo designer do modelo, Franz von Haolzhausen, e pelo engenheiro à frente do projecto Semi, Dan Priestley. Aos homens da Tesla coube explicar o funcionamento do camião a bateria, enquanto Leno ficou com a responsabilidade de emitir uma opinião sobre um dos veículos mais aguardados pelas empresas que operam veículos de transporte pesados, tanto americanas como europeias.

No vídeo abaixo vários segredos foram tornados públicos pelo popular Jay Leno, que apresentou o The Tonight Show a partir de 1992 e durante 17 anos, para depois saltar para o The Jay Leno Show e, mais recentemente, para o Jay Leno’s Garage, sempre na NBC. São revelados dados do inovador camião que até agora eram desconhecidos, da potência total instalada, que ronda 1500 cv, aos custos de utilização e à tecnologia utilizada, salientando as diferenças entre dois eixos motrizes, em que um está optimizado para funcionamento em auto-estrada e o segundo para as situações em que o torque é fundamental: