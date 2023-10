Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, morreu no passado sábado 28 de outubro, aos 54 anos. A morte do ator, encontrado afogado no jacuzzi de sua casa em Los Angeles, despoletou centenas de homenagens, tanto da sua família e amigos, como de fãs da famosa sitcom estreada em 1994, nos Estados Unidos. Solteiro e sem filhos, a fortuna do ator, nomeado quatro vezes para um Emmy, deverá passar para os seus pais – ainda não se sabe se a herança será dividida pelos irmãos.

