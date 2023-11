Mais de 200 membros da máfia italiana foram condenados por vários crimes de extorsão e suborno, num dos maiores processos de sempre da justiça italiana contra o mundo do crime organizado.

A sentença, conhecida esta segunda-feira em Lamezia Terme, na região da Calábria, diz respeito às atividades do famoso grupo Ndrangheta, umas das mais proeminentes organizações criminosas do mundo, responsável, entre outras coisas, pela grande maioria do tráfico de cocaína no continente europeu.

A dimensão do processo explica-se através dos números: mais de 350 arguidos, 400 advogados e 900 testemunhas foram ouvidas ao longo de quase três anos de julgamento, já de si resultado de uma investigação que começou em 2016 e levou à detenção, em 2019, de centenas de suspeitos, numa operação que envolveu cerca de 2.500 investigadores e agentes da autoridade e se estendeu por 11 regiões de Itália.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.