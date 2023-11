Um ataque de um homem com uma faca na cidade de Dublin, na Irlanda, provocou ferimentos em várias pessoas, incluindo pelo menos três crianças. Um dos menores ficou ferido com gravidade. O principal suspeito do ataque com faca foi detido, avança o TheIrishTimes.

As primeiras informações indicam que um homem tentou atacar vários jovens, incluindo crianças, e que quem passava na rua tentou parar o ataque. As vítimas já se encontram hospitalizadas.

O motivo do ataque, que ocorreu perto de uma escola na Parnell Square East , ainda não foi apurado, embora a polícia irlandesa tenha afirmado que está a seguir uma linha de investigação concreta. A área foi isolada como local do crime.