O Vox anunciou esta segunda-feira que cortou relações com o Partido Popular. Segundo o jornal El Mundo, esta decisão surge na sequência da incapacidade de conseguir encontrar uma solução para travar o PSOE no processo que poderá levar à amnistia dos independentistas catalães.

A confirmação foi dada esta manhã pelo secretário-geral do partido de extrema-direita, Ignacio Garriga, que adiantou que o PP “não quer trabalhar de mãos dadas”.E acusou Alberto Núñes Feijóo de “ter decidido ir por um lado”. “Vamos continuar com os líderes regionais”, acrescentou, para explicar que a nível regional as relações vão manter-se, ao contrário daquilo que acontece agora a nível nacional.

Já há duas semanas, no Senado espanhol, o Vox ficou sozinho a defender a ilegalização dos partidos Junts per Catalunya e ERC (Esquerda Republicana da Catalunha). O PP não apoiou a moção apresentada pelo Vox, que pretendia instar o governo a solicitar a ilegalização dos dois partidos independentistas catalães.

“Há dois partidos separatistas que impõem suas condições antidemocráticas e anticonstitucionais para dar seu apoio a Pedro Sánchez, o presidente mais traidor que a Espanha já teve. Está em risco a sobrevivência da nação espanhola, o ordenamento jurídico e a igualdade entre espanhóis. Temos que continuar a suportar a chantagem dos separatistas? Acho que não”, disse Paloma Gómez, do Vox.