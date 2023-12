O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América anunciou esta terça-feira uma recompensa de 7 milhões de dólares (cerca de 6,49 milhões de euros) por informações que levem à captura e/ou condenação do cidadão russo Artem Aleksandrovich Uss, acusado de crimes de contrabando, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Em março deste ano, Artem Uss Aleksandrovich, empresário e filho de Aleksander Uss, o governador da cidade russa de Krasnoyarsk, fugiu da prisão domiciliária que cumpria em Milão um dia após ser conhecida a decisão de extradição para os EUA. Quando a polícia italiana chegou ao apartamento do empresário, descobriu que tinha partido a pulseira eletrónica e fugido, deixando a televisão ligada.

O grande júri federal do Eastern District, em Nova Iorque, entregou a 19 de outubro de 2022 uma acusação formal contra Uss e a seis outros suspeitos de 12 crimes. O empresário russo tinha sido detido no aeroporto de Malpensa, em Milão, na sequência de um mandado de detenção internacional emitido pelos EUA.

De acordo com o comunicado de imprensa publicado no site do Departamento de Estado, o empresário russo foi acusado de conspirar para defraudar um departamento ou agência dos EUA, conspirar para violar a IEEPA, conspirar para cometer fraude bancária e conspirar para cometer lavagem de dinheiro de contrabando de petróleo. Os procuradores norte-americanos acusaram Uss de transportar tecnologia militar comprada a fabricantes dos EUA por russos, como semicondutores, radares e satélites, alguns deles com destino ao campo de batalha na Ucrânia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Departamento de Estado justifica esta recompensa como sendo parte de um esforço do governo norte-americano para “proteger o sistema financeiro” e “romper com o crime organizado transacional a nível global”.