A Guarda Nacional Republicana apreendeu duas armas de fogo a um homem de 70 anos, suspeito de violência doméstica contra uma mulher de 64 anos, com quem mantinha uma relação amorosa, após a apresentação de uma queixa.

Segundo fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, uma mulher apresentou queixa contra um homem com quem mantinha uma relação amorosa, em outubro.

Na sequência das diligências efetuadas, os militares tiveram conhecimento que o suspeito possuía armas de fogo em casa, o que “aumenta o perigo para a vítima”, referiu à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

Através do Posto Territorial de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, a Guarda Nacional Republicana deu cumprimento, no dia 2 de dezembro, a dois mandados de busca domiciliária e em veículo, refere um comunicado da Guarda Nacional Republicana enviado hoje à agência Lusa.

Os militares apreenderam duas armas de fogo, 85 munições, três navalhas e uma faca de abertura automática, lê-se ainda na nota de imprensa.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria, concelho onde terá ocorrido o crime.

A GNR alerta que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

Por isso, aquela força policial aconselha à denúncia dos casos, através do Portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt, número de emergência 112 ou no posto da GNR mais próximo à sua área de residência.

As denúncias podem ainda ser apresentadas na aplicação (app) MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx, na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.