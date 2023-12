O Banco de Portugal reviu em baixa a previsão de crescimento económico para o próximo ano. A anterior projeção apontava para um crescimento de 1,5% em 2024, tal como prevê o Governo no Orçamento do Estado, mas o Banco de Portugal passou a estimar que o crescimento irá ficar-se pelos 1,2% – e há risco de que seja ainda menos do que isso. Maior do que o previsto pelo Governo será, porém, o excedente orçamental deste ano de 2023: 1,1% do PIB (previa-se, em junho, um défice de 0,1% e Governo prevê 0,8%).

As novas previsões estão no Boletim Económico divulgado esta sexta-feira pelo Banco de Portugal – apresentadas em conferência de imprensa pelo governador Mário Centeno. No comunicado lê-se que “a economia portuguesa estagnou nos trimestres recentes e as perspetivas a curto prazo são incertas, predominando os riscos em baixa“, uma forma de dizer que é mais provável que a economia cresça menos do que os 1,2% previsto do que cresça mais.

“A recuperação da atividade será gradual ao longo do próximo ano, beneficiando da aceleração da procura externa, do efeito da descida da inflação no rendimento das famílias e do impulso dos fundos europeus no investimento”, escreve o supervisor financeiro no comunicado.

