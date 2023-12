O ator britânico Tom Wilkinson morreu subitamente este sábado, aos 75 anos. Estava em casa com a sua família, de acordo com o comunicado de imprensa emitido pelo seu agente, citado pela BBC. A causa da morte não foi divulgada.

Ao longo de quase 50 anos de carreira, Wilkinson participou em mais de 130 filmes e produções televisivas, tendo sido nomeado para seis prémios BAFTA, quatro Globos de Ouro, quatro Emmys e dois Óscares, estes últimos pelas participações nos filmes “Vidas Privadas” (2001) e “Michael Clayton” (2007).

Em 1988, casou com a também atriz Diana Hardcastle, ao lado de quem contracenou duas vezes como marido e mulher: primeiro, na minissérie “The Kennedys” (2011), e, mais tarde, no filme de ação “A Decisão Mortal” (2014). Juntos, tiveram duas filhas: Alice e Molly.

Entre outras produções de destaque, Wilkinson participou em “Sensibilidade e Bom Senso” (1995), “A Paixão de Shakespeare” (1998), “Rapariga com Brinco de Pérola” (2003), “O Despertar da Mente” (2004), “Batman — O Início” (2005), “Grand Budapest Hotel” (2014) e “Snowden” (2016). Mais recentemente, em 2023, revisitou uma personagem antiga na série “The Full Monty”, da Disney +, baseada no filme britânico com o mesmo nome que foi um sucesso de bilheteiras em 1997.

Em 2005, foi investido como Oficial da Ordem do Império Britânico pelo seu trabalho na representação.