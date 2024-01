O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o anterior chefe de Estado, Cavaco Silva, e o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, vão participar na sexta-feira na cerimónia fúnebre de homenagem ao político francês Jacques Delors, em Paris.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet, a convite do Presidente francês, Emmanuel Macron, Marcelo Rebelo de Sousa vai representar Portugal “na cerimónia fúnebre de homenagem a Jacques Delors, que foi presidente da Comissão Europeia de 1985 a 1995, incluindo o momento da adesão de Portugal às então Comunidades Europeias”.

O chefe de Estado português vai ser acompanhado pelo anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, “que foi primeiro-ministro durante todo o período dos mandatos de Jacques Delors à frente da Comissão Europeia” e por Durão Barroso, que à semelhança de Delors “também presidiu à Comissão Europeia durante dez anos”, ambos “igualmente convidados pelo Presidente francês”.

O antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, que morreu em 27 de dezembro aos 98 anos, vai ser homenageado na sexta-feira, em Paris, numa cerimónia presidida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

A cerimónia decorrerá às 11h00 locais (10h00 de Lisboa) no Palácio dos Inválidos (Hôtel des Invalides, um dos monumentos mais prestigiados de Paris), segundo informou a Presidência francesa.

Esta tarde, momentos antes da divulgação da nota da Presidência da República, o parlamento aprovou, por unanimidade, a deslocação do Presidente da República a Paris, esta quinta-feira e na sexta-feira, para assistir à cerimónia de homenagem.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.