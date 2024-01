Ao contrário da ferrovia, onde o Governo tem vindo a pressionar o PSD para validar o lançamento do concurso para o primeiro troço da linha de alta velocidade em janeiro, os principais concursos na área da energia — os quais foram anunciados para o final de 2023 — vão ficar em suspenso à espera de um novo Executivo.

A atual equipa que ocupa a pasta da Energia está a desenvolver trabalho preparatório para que estes dossiês possam avançar rapidamente após as eleições. É certo que concursos como o relativo à potência eólica em alto mar e o modelo para a central da Tapada do Outeiro vai depender também de quem vier a ocupar o poder em São Bento, sendo mais expectável a continuidade destes projetos num cenário em que os socialistas continuam no Governo.

O Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC), liderado por Duarte Cordeiro (um apoiante de Pedro Nuno Santos) e com Ana Fontoura Gouveia na secretaria de Estado, quer deixar preparado um modelo de pré-qualificação e licitação para as eólicas offshore naquele que será o maior concurso de potência elétrica renovável desde os leilões para centrais solares em 2019 e 2020. São 3,5 gigawatts de potência distribuída por três áreas ao largo de Viana do Castelo, Figueira da Foz e Leixões num concurso que suscitou manifestações de interesse de 50 operadores. Associado a este procedimento estão investimentos de milhares de milhões de euros e a ambição de construir um cluster de equipamento e sua manutenção a partir dos portos.

