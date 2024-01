10 dias de festa e 5 vestidos de noiva: as imagens do casamento real no Brunei

A celebração do casamento perante os convidados teve como cenário o Palácio Istana Nurul Iman, residência oficial do sultão e da família real, situado na capital Bandar Seri Begawan. O edifício entrou para o livro de recordes do Guinness como o maior palácio residencial em 1984, ano em que a obra do arquiteto filipino Leandro V. Locsin foi finalizada. Terão contribuído os 200 mil metros quadrados, os 1788 quartos, as 257 casas de banho e ainda o facto de a sala de banquetes poder receber cinco mil convidados. O palácio, que é também a sede do governo do Brunei, conta ainda com uma mesquita, garagem para 110 carros, cinco piscinas e estábulos com ar condicionado para os 200 póneis de polo residentes, segundo descreve o próprio site de recordes.

Entre os ilustres presentes terão estado os reis do Butão, os reis da Malásia e a princesa Noor da Jordânia, segundo conta a Vanity Fair, assim como membros da realeza da Arábia Saudita, o Presidente da Indonésia e o Presidente das Filipinas, acrescenta o Daily Mail. Antes de se juntarem aos seus convidados no palácio, os noivos percorreram as ruas da capital Bandar Seri Begawan num Rolls Royce descapotável e saudaram as várias pessoas que se juntaram para ver passar o casal, como se pode ver nas imagens na galeria no topo deste artigo.