Júlio Pereira, antigo secretário-geral do Sistema de Informações da República (SIRP) morreu esta sexta-feira, aos 71 anos, vítima de cancro no pâncreas. Foi nomeado para a liderança das ‘secretas’ em 2005, no Governo de José Sócrates. Manteve-se nessas funções até 2017, altura em que manifestou intenção de deixar a instituição.

A entrada nos serviços aconteceu pela mão de Rui Pereira. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Júlio Pereira fez a formação para integrar a magistratura e começou o seu percurso como procurador no Porto. É, aliás, como procurador que assume funções na comarca de Macau, onde passaria 10 anos da sua carreira — primeiro no tribunal (durante seis anos) e, depois, no Comissariado Contra a Corrupção, como alto-comissário adjunto.

Quando regressa a Portugal, em 1995, regressa também à sua casa de origem na magistratura, o Porto. Não demorou até chegar, pela primeira vez, aos serviços de informações. Foi diretor operacional dos Serviços de Informações e Segurança (o braço interno das ‘secretas’) entre 1997 e 2000. Ainda tem outra passagem pelo Porto, nos tribunais administrativos da cidade, mas menos de um ano mais tarde é convidado para assumir a direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

