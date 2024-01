O Presidente polaco acusou este domingo a União Europeia (UE) de ter forçado a mudança de Governo na Polónia ao bloquear milhares de milhões de euros em fundos comunitários aprovados na sequência da pandemia de Covid-19.

Não tenho dúvidas sobre o motivo que esteve na base do bloqueio dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência”, afirmou Andrzej Duda, durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, segundo a agência Bloomberg.