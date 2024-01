Enquanto marca internacional, o Al Nassr tem uma taxa de valor acrescentado chamada Cristiano Ronaldo. É até legítimo questionar quem se impõe a quem em termos de estatuto: o ovo ou a galinha? Os chineses têm uma resposta.

O clube saudita deslocou-se para a China onde tinha agendados dois amigáveis, um com o Shanghai Shenhua (quinta-feira) e outro com o Zhejiang (domingo). No entanto, os encontros não se vão realizar e o motivo é a ausência do português devido a problemas físicos. “No futebol, há coisas que não se podem controlar. Jogo futebol há 22 anos e não sou um jogador que tenha muitas lesões. Por isso, estou muito triste, porque eu e o Al Nassr viemos à China para desfrutar da digressão”, adiantou o capitão da Seleção Nacional.

Como o próprio jogador disse, os amigáveis vão ser reagendados. “Não cancelámos o jogo, queremos voltar aqui. Vamos voltar. Infelizmente, tenho alguns problemas, mas isto faz parte do futebol e da minha vida. Estou aqui, estou com os adeptos, estou com o povo chinês e vamos continuar aqui. Podemos ver lá fora as pessoas que estão connosco. Estamos tristes porque sabíamos que isto podia acontecer. Vamos voltar para fazer o povo chinês feliz, é esse o meu objetivo. Quero jogar para vocês. Não fiquem tristes, porque eu estou triste e espero que compreendam as circunstâncias de um jogador de futebol”.

Em comunicado, também o clube apontou “razões que fogem do controlo do Al Nassr” para o adiamento dos jogos, desculpando-se “especificamente perante os fãs de Ronaldo”. A comitiva saudita vai continuar na China para concluir o estágio.