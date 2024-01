Miguel Albuquerque está seguro, para já, quanto à hipótese de sofrer uma moção de censura no parlamento regional. A deputada regional do PAN, Mónica Freitas — que teria em mãos o poder de fazer cair o executivo caso se unisse à oposição — afasta participar no derrube do Governo e diz que prefere esperar “pelo decorrer da justiça para tomar decisões desse género”.

No programa Direto ao Assunto, da Rádio Observador, Mónica Freitas mostra-se convicta de que neste momento Miguel Albuquerque tem condições para continuar a governar, uma vez que “existem apenas suspeitas” que a líder regional considera não ser fator suficiente para pôr em causa a estabilidade governativa na região autónoma.

Ouça aqui a entrevista na íntegra:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A dirigente escuda-se com o facto de o PAN “ter feito apenas um acordo de incidência” e não ter funções governativas para remeter decisões para depois. Já quanto a Miguel Albuquerque não ter saído pelo próprio pé, como fez António Costa, Mónica Freitas entende que essa “é uma decisão que cabe ao próprio”, preferindo não emitir opiniões sobre se o líder da coligação regional deveria ou não ter-se demitido.

A mesma postura foi seguida pela deputada do PAN em relação à detenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal e à confiança que Miguel Albuquerque mantém no autarca Pedro Calado: “Cabe ao Presidente do Governo Regional decidir se mantém o apoio à sua equipa, não a mim”, frisa Mónica Freitas.

O que preocupa a dirigente são os populismos, o que a leva a referir o partido de André Ventura: “Estas situações mancham sempre a imagem do país e deixam consequências”, explica Mónica Freitas, que acrescenta que há sempre aproveitamento político por parte de “partidos radicais”. Pede, por isso, que todos os atores políticos sejam “responsáveis e congruentes” e que optem pela “ponderação, sem alarmismos”.

Questionada sobre as condições da líder nacional do PAN para se manter em funções, depois de responsáveis do PAN regional terem pedido a sua demissão por “apoiar autocratas”, Mónica Freitas é peremtória: “A única pessoa que tem legitimidade para falar pelo partido sou eu e a minha estrutura direta”

As declarações acontecem depois de, esta quarta-feira, a Polícia Judiciária ter levado a cabo mais de 50 buscas domiciliárias, assim como em departamentos do Governo Regional da Madeira e na autarquia do Funchal. Em causa estão suspeitas de crimes como corrupção passiva de titular de cargo político, prevaricação, abuso de poder, participação económica em negócio ou atentado contra o Estado de Direito, que levaram à detenção de Pedro Calado, autarca, e a que Miguel Albuquerque, chefe do executivo, tenha sido constituído arguido.