A rota do cinema em direção aos Óscares continua e este domingo a paragem foi em Londres para a entrega dos prémios BAFTA. A passadeira vermelha estendeu-se à porta do Royal Festival Hall e os convidados voltaram a proporcionar um desfile de moda à altura do evento. Além da presença dos protagonistas do cinema deste ano, ficou também registada uma ausência. Tradicionalmente, o príncipe William e Kate Middleton são as estrelas maiores desta festa, mas este ano o príncipe de Gales compareceu sozinho, uma vez que a princesa está em recuperação.

Quanto à passadeira vermelha desta cerimónia dos Bafta, mostram-nos as imagens que foi animada e concorrida. Em relação à moda, os destaques vão para Margot Robbie, que se manteve fiel ao seu estilo Barbie e usou um vestido em silhueta tubo em rosa e preto, com look de glamour vintage. Cate Blanchett também se manteve fiel, mas ao seu desígnio de apostar na sustentabilidade e usou um vestido feito com materiais de restos de stock, segundo conta o Telegraph. O preto é a escolha mais segura, mas este domingo rivalizou com o prateado e o branco. Emma Stone e Ayo Edebiri arriscaram com vestidos que podem ser considerados em tom salmão, mas piscam um pouco o olho ao cor de laranja. Vale a pena referir também os calções brilhantes de Daisy Edgar Jones e o look vermelho esvoaçante de Dua Lipa. As atrizes Emily Blunt, Carey Mulligan, Rosamund Pike, Florence Pugh, Claire Foy e Lily Collins foram as representantes britânicas nesta passadeira da moda e todas em estilos diferentes. Louis Vuitton e Giorgie Armani Privé levam os prémios de marcas preferidas desta cerimónia.

Os prémios BAFTA têm a particularidade de contarem com a realeza entre os convidados. Os atuais príncipes de Gales têm sido presença assídua há já alguns anos e os looks de Kate Middleton são sempre um marco do evento. Contudo este ano o príncipe William foi sozinho, uma vez que a princesa de Gales se encontra afastada da vida pública por motivos de saúde. Kate foi submetida a uma cirurgia abdominal em meados do mês de janeiro e permaneceu internada num hospital privado londrino durante cerca de duas semanas. A notícia da sua alta hospital viria a coincidir com a do Rei, que esteve no mesmo local a fazer um tratamento à próstata. A princesa de Gales está a recuperar em casa e só deverá regressar aos compromissos públicos depois da Páscoa, motivo pelo qual não marcou presença na festa deste domingo.

Veja alguns destaques da passadeira vermelha na fotogaleria em cima e recorde os looks dos Globos de Ouro neste link. Para a memória dos prémios de cinema de 2024 contam também já os Critics Choice Awards, os Emmys, os Governor’s Awards e o almoço dos nomeados para os Óscares.