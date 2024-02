[Ouça aqui o trailer do novo Podcast Plus do Observador, “Operação Papagaio“]

Durante os últimos 64 anos não houve uma, mas quatro versões diferentes da Operação Papagaio. Que, para todos os efeitos, até podia nunca ter acontecido, e não passar de uma história fabricada por artistas surrealistas, habituados a criar personagens e inventar histórias.

Aquilo que se sabia até agora, através dessas versões, é que, algures nos primeiros anos da década de 1960, uma série de escritores, poetas e pintores, habitués do Café Gelo, no Rossio, teriam engendrado uma operação louca para derrubar António de Oliveira Salazar e pôr um ponto final no Estado Novo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.