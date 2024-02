Siga o liveblog da guerra na Ucrânia

Depois de esta quinta-feira ter ficado a conhecer as condições impostas pelas autoridades russas em relação ao funeral do filho, Lyudmila Navalnaya, a mãe de Alexei Navalny, foi esta sexta-feira confrontada com um ultimato: ou aceita um funeral secreto para Navalny, sem cerimónias fúnebres, ou o filho será enterrado na colónia penal onde esteve preso.

O ultimato foi revelado, na rede social X, pela porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh. Lyudmila ter-se-á recusado a negociar com o Comité de Investigação da Rússia porque considera que aquele organismo não tem autoridade para decidir como e onde deve ser enterrado o filho.

“Um investigador telefonou à mãe de Alexei há uma hora e fez-lhe um ultimato. Ou ela aceita um funeral secreto sem uma despedida pública dentro de 3 horas, ou Alexei será enterrado na colónia prisional“, escreveu Yarmysh às 15h20 (hora de Lisboa).

A mãe de Navalny recusa o funeral secreto proposto pelas autoridades e exige que a lei seja cumprida, ou seja, que o corpo seja entregue à família até dois dias depois do apuramento da causa da morte. O que terá acontecido esta quinta-feira, dia em que Lyudmila Navalnaya conseguiu finalmente ver o corpo do filho e em que as autoridades lhe transmitiram, pela primeira vez, as condições para o funeral de Navalny.

“Chantagearam-me, e impuseram condições sobre quando, onde e como o Alexei deve ser enterrado. Isso é ilegal”, disse a mãe do opositor russo, sublinhando a importância de dar oportunidade a todos os que gostavam de Navalny de se poderem despedir.