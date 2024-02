Milhares de eleitores do Partido Democrata no sul da Florida decidiram mudar a sua filiação para o Partido Republicano antes das eleições primárias, com 4.100 pessoas a fazerem essa mudança no condado de Miami-Dade.

No condado de Broward, a norte de Miami, foram registados 2.500 mudanças de filiação entre 1 de janeiro e 20 de fevereiro, revelou o supervisor das eleições deste condado, Joe Scott, de acordo com meios de comunicação locais.

Na Florida, as primárias de ambas as formações políticas são abertas apenas aos membros do partido, e os democratas deste Estado já escolheram o Presidente Joe Biden como vencedor.

Tudo indica que milhares de eleitores estão a mudar de filiação para terem uma palavra a dizer na corrida às primárias republicanas entre o favorito indiscutível, o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), e Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e a única rival ainda na corrida.

Os analistas estão certos de que Biden, para os democratas, e Trump, para os republicanos, serão os vencedores das respetivas primárias. Haley perdeu as primárias no seu Estado, a Carolina do Sul, para Trump, no último sábado. Mas a candidata republicana obteve 40% dos votos, um número respeitável que lhe permitiu justificar a sua permanência nas primárias do seu partido.

Nas mais recentes eleições primárias no Michigan, Biden e a Trump venceram nesta terça-feira à noite (já quarta-feira em Portugal).