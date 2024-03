Se as eleições legislativas acontecessem esta quinta-feira, a Aliança Democrática (AD) venceria com 29,3 por cento dos votos. É essa a conclusão de uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e para a CMTV, avança a edição desta quinta-feira do CM.

Em segundo lugar na corrida eleitoral ficaria o Partido Socialista com 23,3 por cento dos votos. De acordo com o barómetro, a Aliança Democrática, coligação que junta PSD, CDS e PPM, cresceu, relativamente a fevereiro, cinco pontos percentuais, enquanto o PS subiu apenas 0,9 pontos percentuais. Há um mês, a diferença entre a AD e o PS era de 1,9 pontos percentuais, verificando-se agora uma distância de quase seis pontos entre as duas forças políticas.

Comparativamente com o barómetro do mês de fevereiro, a maior descida é a do Chega, que passa de 16,5 para 15,6 por cento das intenções de voto, mantendo-se ainda assim como terceira força política. Depois da AD, a maior subida é a do Livre, que passa de 2,7 para 4,3 por cento das intenções de voto, ultrapassando a CDU (2,1%) e o PAN (3,7%), fixando-se no sexto lugar, depois da Iniciativa Liberal (7,8%), em quarto, e do Bloco de Esquerda (5,5%), em quinto.

A taxa de indecisos desceu significativamente, indica a mesma sondagem. Em fevereiro, 21% dos eleitores não sabiam ainda em quem votar, número que desceu agora para 13%. Já no que toca à abstenção, há sinais de uma participação mais ativa: os que dizem que não vão votar são agora 6,9%, contra 12,4% em fevereiro.

A sondagem da empresa de sondagens e estudos de mercado Intercampus foi realizada entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2024, através de 802 entrevistas telefónicas com a seguinte distribuição: 382 a homens e 420 a mulheres; 169 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 272 entre os 35 e os 54 anos e 361 a pessoas com 55 ou mais anos; 306 no Norte, 185 no Centro, 220 em Lisboa, 56 no Alentejo e 35 no Algarve.