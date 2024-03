O chá de gengibre, as massagens e o risco limitado. Os bastidores da campanha de PS e PSD

“Não vão descansar? Ah… estão a ver se eu levo com tinta…” A meia hora da praxe das selfies pós-comícios tinha finalmente terminado e Pedro Nuno Santos saía da Aula Magna — onde tudo o que podia correr mal aconteceu — e comentava com os jornalistas, resignado com essa sombra que paira sobre qualquer candidato nesta altura. No caso dele não é a única. O PS partiu para a estrada receoso com o que poderia encontrar na rua e isso traduziu-se numa campanha controlada, sempre por ruas onde o peso nunca fosse inferior a 40% (nos resultados de 2022), sem entrevistas longas e onde a coisa mais radical que o candidato fez foi mesmo subir a varandas.

Na sua entourage nota-se que o ânimo arrefeceu a meio da última semana. O fim de semana da viragem — pelo menos programado para esse efeito — não pegou. Os líderes bem podem tentar minimizá-las, mas as sondagens pairam sempre sobre as caravanas e as do PS estão, nos gráficos evolutivos, em queda desde o meio de janeiro. Isso vai pesando nos ombros à medida que o dia 10 se aproxima e nem mesmo a “charanga Huga” que tantas vezes segue à frente dos contactos com a população a tocar modinhas consegue virar o ânimo.

Nesta quarta-feira, o candidato apareceu no Barreiro e em Torres Vedras para arruadas mais pequenas do que as que fez a norte nos dias anteriores. A dada altura, em Torres, depois de ruas onde não se via mais do que comerciantes curiosos com o barulho na rua do “Laurindinha” tocado pela banda, Pedro Nuno desembocou numa praça completamente vazia e foi ele mesmo quem entendeu dirigir-se, sempre em passo muito apressado, para a esplanada mais próxima para tentar contactar pessoas. Nota-se, na reta final, uma certa urgência em chegar ao maior número de eleitores possível.

Desde o fim de semana é prática comum o candidato acabar arruadas em varandas que encontra. Em Guimarães foi irónico, já que poucos metros à frente da varanda de um dos momentos tensos desta sua campanha, Pedro Nuno Santos estava pendurado noutra, minutos depois do incidente, a falar ao “povo”, como gosta de dizer. Tinha feito o mesmo, de manhã, em Caxinas e novamente, no dia seguinte, na Afurada.

Na rua não é invasivo. Nunca é ele quem distribui rosas ou o que quer que seja do material de propaganda do partido. Vai de mãos livres para cumprimentar, mas analisa primeiro se há recetividade do outro lado. Esse trabalho fica para os jotas, de saco totem ao ombro, sacam canetas, lápis, crachás com o slogan “Mais ação” e abre-caricas para distribuírem.

“Não temos encontrado animosidade“, comenta-se na caravana com algum alívio. A expectativa, depois de oito anos de governação e de uma saída tumultuosa, era baixa. Houve nas ruas, até aqui, apenas alguns episódios muito pontuais, que são imediatamente afastados pelos gritos de “PS” ou de “é Jota é Esse, é JS”, e Pedro Nuno segue. Em Coimbra, a meio do Largo da Portagem, um homem furou a bolha para chegar ao líder do PS e dizer-lhe qualquer coisa, percebendo-se apenas a hostilidade. De imediato nasceu um cordão de braços nas costas de Pedro Nuno, e a ministra e cabeça de lista distrital, Ana Abrunhosa, foi a primeira a saltar em defesa do líder do PS.

No contacto com a população, o candidato é contido. Limita-se a agradecer o alento que vai recebendo e a desejar “felicidades” àqueles com quem se cruza. Chateia-se muitas vezes por a turba que o rodeia, com câmaras, lentes e microfones, não o deixar chegar às pessoas. E, a dada altura da arruada de Coimbra, arruma as cadeiras desalinhadas pelo arrastão que com ele vai numa esplanada. Espreita para dentro do café e pede desculpa com a mão aos empregados.

Dentro de empresas — o que aconteceu apenas nos primeiros dias de campanha oficial — demora-se mais do que nas ruas — que percorre de forma tão apressada que a própria comitiva lhe pede que desacelere o passo. Nas visitas empresariais é muito diferente, pergunta, mexe, interage e conta histórias da sua infância no meio das máquinas do pai. Vai envolvido nas conversas, como acontece na visita ao hospital Cova de Beira, na Covilhã, acabando mesmo quase dentro de um bloco operatório. Quando se dá conta está à frente de um vidro, do outro lado decorre um cateterismo e acaba por dizer que é melhor não estar (ele e várias câmaras televisivas) ali.