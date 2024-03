A Índia assinou um acordo de comércio livre com os quatro membros da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), que não pertencem à União Europeia (UE), no valor de 100 mil milhões de dólares (91,4 mil milhões de euros).

O acordo, noticiado pela AFP, tem como objetivo a promoção do investimento e das exportações. Assim, a EFTA – constituída pela Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein – investirá 100 mil milhões de dólares ao longo de 15 anos na Índia, a quinta maior economia do mundo, afirmou o ministro do Comércio indiano, Piyush Goyal.

“O Acordo de Parceria Económica e Comercial entre a Índia e a EFTA constitui um marco histórico na nossa crescente parceria”, declarou Goyal após a assinatura do acordo em Nova Deli. O acordo “abrirá o caminho para o crescimento e a prosperidade mútuos”, impulsionando as exportações, incentivando o investimento e criando empregos, acrescentou.

Este acordo foi assinado após várias rondas de negociações ao longo de 16 anos.

Por sua vez, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sublinhou que o acordo comercial “simboliza o compromisso comum com um comércio aberto, justo e equitativo”, de acordo com uma declaração lida na cerimónia de assinatura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o ministro da Economia suíço, Guy Parmelin, congratulou-se com um acordo que “permitirá utilizar melhor” o potencial económico e “criar oportunidades adicionais para a Índia e os países da EFTA”.

“Os países da EFTA beneficiam do acesso a um mercado em crescimento. Em contrapartida, a Índia atrairá mais investimento estrangeiro da EFTA, o que, em última análise, se traduzirá em mais empregos de qualidade”, acrescentou.

A EFTA foi criada em 1960 para promover o comércio livre e a integração económica entre os seus membros.

Nos últimos anos, a Índia assinou acordos comerciais com a Austrália e os Emirados Árabes Unidos, estando em curso conversações com a Grã-Bretanha.