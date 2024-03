Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, salientou esta segunda-feira que a Aliança Atlântica está “maior e mais forte” do que o esperado pelo Presidente russo com a adesão oficial da Suécia e “mais perto do que nunca” da Ucrânia.

“Quando o Presidente [russo] Putin lançou a sua guerra de escala contra a Ucrânia, há dois anos, queria menos NATO e mais controlo sobre os seus vizinhos. Queria destruir a Ucrânia como Estado soberano, mas não conseguiu. A NATO é maior e mais forte e a Ucrânia está mais perto do que nunca de aderir à NATO“, declarou Jens Stoltenberg.

Falando à imprensa na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, no dia em que se celebra a adesão oficial da Suécia à Aliança Atlântica, o responsável acrescentou que “o Presidente Putin começou esta guerra e podia acabar com ela hoje, mas a Ucrânia não tem essa opção [pois] a rendição não significa paz”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O nosso apoio à Ucrânia salva vidas e deve continuar”, vincou Jens Stoltenberg, falando num “dia bom para a Suécia, para a NATO e para a paz e segurança em toda a Europa”.

A bandeira da Suécia é hasteada esta segunda-feira na sede da NATO, em Bruxelas, numa cerimónia que oficializa a adesão do país nórdico à Aliança Atlântica após dois anos de negociações. Este é agora o 32.º membro da organização.