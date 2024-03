O Vaticano já enviou o projeto do palco para a visita do Papa Francisco a Timor-Leste, referiu hoje o Governo, que informou que uma “equipa avançada” da Santa Sé chega ao país em junho.

As datas da visita ainda não foram oficialmente anunciadas, prevendo-se que deva acontecer no terceiro trimestre deste ano, mas a comissão coordenadora dos preparativos para a visita do Papa Francisco, criada pelo Governo timorense, já iniciou os trabalhos para assegurar a criação das condições exigidas pelo Vaticano.

Numa reunião, realizada quinta-feira, segundo informação do Governo timorense, foi apresentado o “programa da visita revisto pelo Vaticano, bem como informações sobre a chegada de uma equipa avançada da Santa Sé, prevista para o mês de junho”.

“Durante a sessão, foram discutidos vários pontos importantes, desde a preparação das infraestruturas na área da missa em Tasi Tolu, com destaque para o projeto do palco fornecido pelo Vaticano, até à discrição detalhada do orçamento para os preparativos da visita”, refere o Governo.

No encontro, foram também discutidas questões técnicas, incluindo a apresentação do plano protocolar e a análise dos preparativos ao nível da saúde e da resposta a emergências.

O embaixador do Vaticano em Timor-Leste, Marco Sprizzi, afirmou quarta-feira que a preparação da visita está em “fase avançada”, mas que ainda não podia anunciar a data.

O Governo de Timor-Leste autorizou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (10,9 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco a Timor-Leste.