Um troço da autoestrada M25, a mais movimentada do Reino Unido, está encerrado nos dois sentidos este fim-de-semana para a demolição de uma ponte e instalação de um novo pórtico. Desde as 21 horas de sexta até às 6 horas de segunda-feira, 18 de março, ninguém circula entre os nós de acesso 10 e 11 da autoestrada, um percurso com pouco mais de três quilómetros.

De acordo com a imprensa britânica, esta já é a maior perturbação no trânsito britânico nos últimos anos. Embora tenham sido criados desvios, há filas de trânsito com pelo menos oito quilómetros de extensão. O congestionamento é sentido no acesso de Surrey, que faz fronteira com vários condados, incluindo a área metropolitana de Londres.

Na rede social X, antigo Twitter, a National Highways South-East, responsável pela manutenção da M25, alerta os condutores para um desvio ao longo de 18,5 quilómetros. Na perspetiva mais otimista, o desvio demoraria 25 minutos, mas quanto mais congestionado estiver mais tempo demorará.

Na rede social, é aconselhado aos condutores que só optem por esta estrada em caso de necessidade, numa tentativa de reduzir os níveis de congestionamento.

A M25, que rodeia Londres, é extremamente movimentada. Segundo dados do Guardian, passam entre 4 a 6 mil veículos em cada direção a cada hora, entre as 10 e as 21 horas ao longo do fim-de-semana. Estes dados dizem respeito apenas ao troço que está encerrado ao longo de dois dias. Parte do tráfego neste segmento da autoestrada inclui também quem viaja entre os dois aeroportos mais ativos do Reino Unido – Heathrow e Gatwick.

O encerramento do troço está a afetar várias atividades em Surrey. O hospital de St. Peter’s, em Chertsey, a cerca de 30 quilómetros do centro de Londres, está a aconselhar os britânicos a “só visitar em caso de necessidade”. “Por favor tenham atenção aos desvios que vão ser feitos e que poderá haver mais congestionamento na área”, cita o Guardian. Noutros pontos do condado, foram adiados eventos desportivos, nomeadamente a nível escolar, para evitar constrangimentos adicionais no trânsito.

São esperados ainda mais constrangimentos no trânsito este domingo, até porque os trabalhos numa parte da linha de comboio vão coincidir com o fecho do troço da M25. A operadora de comboios South Western Railway avisou que vai encerrar parte da linha para obras de manutenção, mas que haverá ligações alternativas a circular entre Epsom e Dorking e Epsom e Effingham, ainda que sejam esperadas perturbações e atrasos.

O Telegraph indica que o recorde do Guiness para o pior engarrafamento pertence a outra autoestrada britânica, a M1. Em 1985, registou-se uma fila de trânsito de 65 quilómetros entre os nós 16 e 18. A M25 tem outro recorde, mas de trânsito completamente parado ao longo de 35 quilómetros, em 1988.